Имперские замашки. Эрдоган сделал мечеть из музея

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, которым официально предоставил Собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

Собор Святой Софии в Стамбуле – одна из главных святынь христианского мира. Собор, построенный в VI веке при византийском императоре Юстиниане I, почти тысячелетие считался крупнейшим в мире христианским храмом.

После захвата Константинополя османами в 1453 году собор переделали в мечеть и назвали Айя-София. Музеем Айя-София стала в 1934 году по решению основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Но нынешний турецкий правитель Реджеп Эрдоган давно пытается оспорить историческое наследие Ататюрка. Так что он вернул Айя-Софии статус мечети.

Корреспондент.net разбирался, зачем это Эрдогану.

Имперские замашки

София – это не просто храм. Превращение в мечеть бывшего главного храма Константинополя - столицы Византии, стало символом победы турок над православной империей - и именно в этом статусе он воспринимался много веков.

Создание музея в мечете подавалось как отказ от наследства Османской империи и превращение Турции в государство, не являющееся угрозой христианскому миру. Авторитет Ататюрка в Турции был настолько большим, что этот шаг не подвергался сомнениям многие десятилетия. Говорят, что Кемаль чуть ли не сам написал на дверях собор: “Закрыто на ремонт”, перед подготовкой переоборудования его в музей.

Но у Эрдогана свои планы на имперское наследие. Ататюрк строил проевропейскую, светскую Турцию. Эрдоган – мечтает о возрождении славы Османской империи.

Решение по Софии показывает, что Анкара хочет снова вернуть себе статус лидера мусульманского мира, который имела Османская империя.

Реакция

"Шагом в сторону от Европы" назвал решение Эрдогана глава МИД Австрии Александр Шалленберг. В Греции и вовсе действия Турции назвали "открытым вызовом всему цивилизованному миру ".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС раскритиковали решение Турции превратить Собор Святой Софии в мечеть.

"Важным вопросом была Айя-София. Совет осудил решение Турции превратить такую достопримечательность в мечеть. Это решение неизбежно приведет к недоверию, будет способствовать разладу между религиозными общинами и подрывать наши усилия по диалогу и сотрудничеству", - сказал Боррель.

Он отметил, что страны ЕС широко поддержали идею призвать турецкие власти немедленно пересмотреть это решение.

"Мы провели длительные и интересные дебаты по Турции, в конце которых я представил свои выводы, и они были утверждены Советом. Но это мои выводы, которые будут определять мои дальнейшие действия, как высокого представителя", - добавил он.

EPA Собор Святой Софии

Почему именно сейчас

Судьба собора-мечети-музея — удобная карта в турецкой политике. В 2019 году, накануне муниципальных выборов в Стамбуле, которые правящая партия Эрдогана рисковала проиграть, президент сказал, что сделает Айя-Софию мечетью в ответ на американскую политику применительно к Израилю. Выборы сторонники Эрдогана, кстати, все равно проиграли, и музей оставили в покое — но ненадолго.

Весной и в начале лета 2020 года пандемия, слабеющая экономика и падающая популярность снова побудили Эрдогана воспользоваться символизмом Айя-Софии. Турция очень сильно пострадала от коронакризиса. Обвал курса национальной валюты, проблемы в экономике создают проблемы для рейтинга Эрдогана. И в такой ситуации он решил дать избирателям символическую победу. Недавние опросы общественного мнения свидетельствуют, что больше 70% турок поддерживают возвращение музея верующим.

EPA Эрдоган "стрижет" электоральные баллы

Значение

Святая София - первый по посещаемости туристический объект в Турции — в 2019 году там побывало больше трех миллионов человек.

В соборе совмещены две концепции: трехнефная базилика и центрический купольный храм. Купол буквально висит над огромным помещением — этот эффект достигается за счет подкупольных арок и сорока окон, прорезанных в основании купола.

Мозаики Святой Софии представляют собой пример византийского монументального искусства периода Македонской династии. Мозаики показывают все три этапа развития столичного неоклассицизма, так как были выполнены в три периода: около середины IX века, на рубеже IX—X веков и в конце X века.