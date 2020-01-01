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За сутки коронавирусом в мире заболело свыше 200 тыс человек

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Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5413 по сравнению с 3718 днем ранее.
США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом
США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом
 
Заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки возросла до 217 917 человек по сравнению с 195 926 за предыдущие сутки. Соответствующие данные в среду, 15 июля, опубликовала платформа Worldometers.
 
 
Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5413 по сравнению с 3718 днем ранее. Вместе с тем число выздоровевших также увеличилось с 113 919 до 150 140 человек.
 
За время пандемии в мире зарегистрировали 13 448 500 заболевших и 580 349 умерших. Выздоровел 7 841 591 пациент.
 
США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом: 3 545 077 и 65 594 случаев соответственно. На втором месте Бразилия: 1 931 204 и 43 245 случая, замыкает тройку Индия: 937 487 и 29 842 случаев.
 
Напомним, в мире уже насчитывается более 13 миллионов зараженных. При этом смертность от связанных с коронавирусной инфекцией заболеваний в мире составила более 571 тыс. человек.

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Теги: статистика, эпидемия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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