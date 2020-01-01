За сутки коронавирусом в мире заболело свыше 200 тыс человек

Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5413 по сравнению с 3718 днем ранее.

США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом за минувшие сутки возросла до 217 917 человек по сравнению с 195 926 за предыдущие сутки. Соответствующие данные в среду, 15 июля, опубликовала платформа Worldometers.

Число летальных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки возросло до 5413 по сравнению с 3718 днем ранее. Вместе с тем число выздоровевших также увеличилось с 113 919 до 150 140 человек.

За время пандемии в мире зарегистрировали 13 448 500 заболевших и 580 349 умерших. Выздоровел 7 841 591 пациент.

США лидируют по общей и суточной заболеваемости коронавирусом: 3 545 077 и 65 594 случаев соответственно. На втором месте Бразилия: 1 931 204 и 43 245 случая, замыкает тройку Индия: 937 487 и 29 842 случаев.

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