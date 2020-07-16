Азербайджан пригрозил взорвать АЭС в Армении
В Минобороны Азербайджана пригрозили с высокой точностью нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван обстреляет стратегические объекты Азербайджана. Об этом в четверг, 16 июля, заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.
"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", - сказал Даргяхлы.
Таким образом он прокомментировал угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане. Заявление прозвучало на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.
Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной территории.
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