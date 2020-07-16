Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Азербайджан пригрозил взорвать АЭС в Армении

Комментариев: 2
В случае обстрела стратегических объектов Азербайджана Баку нанесет ракетный удар по атомной электростанции в Армении.
Баку пригрозил Еревану ракетным ударом по АЭС
Баку пригрозил Еревану ракетным ударом по АЭС
mk-turkey.ru

В Минобороны Азербайджана пригрозили с высокой точностью нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван обстреляет стратегические объекты Азербайджана. Об этом в четверг, 16 июля, заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", - сказал Даргяхлы.

Таким образом он прокомментировал угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане. Заявление прозвучало на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной территории.

Бои между Арменией и Азербайджаном. В чем причина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Армения, АЭС, Азербайджан, нагорный карабах, ракетний удар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Красногвардеец1    16.07.2020, 19:03
Оценка:  -1
Красногвардеец1
Вы ещё подеритесь,горячие кавказские парни! :-)
chytan    16.07.2020, 19:25
Оценка:  0
chytan
Там ситуацию качают кремлевские отморозки !!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь