Азербайджан пригрозил взорвать АЭС в Армении

В случае обстрела стратегических объектов Азербайджана Баку нанесет ракетный удар по атомной электростанции в Армении.

В Минобороны Азербайджана пригрозили с высокой точностью нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван обстреляет стратегические объекты Азербайджана. Об этом в четверг, 16 июля, заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", - сказал Даргяхлы.

Таким образом он прокомментировал угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане. Заявление прозвучало на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, в воскресенье 12 июля на азербайджано-армянской границе вспыхнули боевые действия. Азербайджан обвинил подразделения армянских военных в артиллерийском обстреле с целью захвата приграничной территории.

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