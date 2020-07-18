“Отстоим Фургала”: в Хабаровске на митинг вышли десятки тысяч человек

Участники протестов требуют справедливого расследования.

Уже неделю в Хабаровске продолжаются акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В субботу, 18 июля, по информации властей, митинг собрал около 10 тысяч человек.

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Об этом сообщают российские СМИ.

А по подсчетам журналистов, протестующих в разгар акции могло быть в пять раз больше. Люди скандируют: “Свободу!” и “Отстоим Фургала”.

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Митингующие требуют открытого расследования и суда с привлечением присяжных. Отмечается, что, помимо Хабаровска, подобные акции прошли еще в ряде городов Дальнего Востока.

На пике насчитали 50 тыс. участников twitter.com/petrkozlov

Люди требуют справедливого суда twitter.com/petrkozlov

Митинг собрал несколько десятков тысяч человек twitter.com/petrkozlov

Напомним, ранее мы писали, что в РФ задержали губернатора Хабаровского края.

