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Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч человек

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Наибольшее число смертей от коронавирусной инфекции зафиксировано в США, Бразилии и Великобритании.
Число смертей от COVID-19 продолжает расти
Число смертей от COVID-19 продолжает расти

Число людей, умерших после заражения коронавирусом нового типа, в субботу достигло 604 150. Об этом свидетельствуют подсчеты портала worldometers, основанные на информации федеральных и местных властей стран.

На первом месте по числу жертв заболевания находятся США - 139,9 тыс. человек. Следом за ними идут Бразилия и Великобритания с 78,7 тыс. и 45,3 тыс. умерших соответственно.

В десятку стран по этому показателю в абсолютных цифрах также вошли:

  • Мексика - 38,3 тыс. человек
  • Италия - 35 тысяч
  • Франция - 30,1 тысяч
  • Испания - 28,4 тысяч
  • Индия - 26,2 тысяч
  • Иран - 13,9 тысяч
  • Перу - 12,9 тысяч

К настоящему моменту коронавирус был выявлен у более чем 14,4 млн человек.

Ранее в ВОЗ заявили, что за минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360. 

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Теги: смерть, статистика, инфекция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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