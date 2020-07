Рыба ударила по лицу министра обороны Молдовы

"Приятный" инцидент произошел во время военных учений, когда Пынзарь ехал на бронетранспортере по водоему.

Министра обороны Молдовы Александра Пынзаря во время военных учений ударила по лицу рыба, выпригнувшая из водоема. Видеозапись произошедшего он опубликовал на своей странице в Facebook.

В ролике Пынзарь ехал на бронетранспортере с открытым люком. Из воды выпрыгнули несколько рыб, одна из них ударила министра по лицу, а затем упала ему под ноги в кабину. Видео он сопроводил песней In the Army Now группы Status Quo.

В подписи к ролику министр сообщил, что инцидент показался ему приятным и смешным. "Я не большой поклонник рыбалки, но всем рыбакам желаю такой же удачи, какую получил я, сам того не ожидая", - добавил он.

Сейчас военные учения также проходят в Черном море у берегов Болгарии. В Sea Breeze 2020 принимают участие вооруженные силы десяти стран НАТО - Болгарии, Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.

