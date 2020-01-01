Рыба ударила по лицу министра обороны Молдовы
Министра обороны Молдовы Александра Пынзаря во время военных учений ударила по лицу рыба, выпригнувшая из водоема. Видеозапись произошедшего он опубликовал на своей странице в Facebook.
В ролике Пынзарь ехал на бронетранспортере с открытым люком. Из воды выпрыгнули несколько рыб, одна из них ударила министра по лицу, а затем упала ему под ноги в кабину. Видео он сопроводил песней In the Army Now группы Status Quo.
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В подписи к ролику министр сообщил, что инцидент показался ему приятным и смешным. "Я не большой поклонник рыбалки, но всем рыбакам желаю такой же удачи, какую получил я, сам того не ожидая", - добавил он.
Сейчас военные учения также проходят в Черном море у берегов Болгарии. В Sea Breeze 2020 принимают участие вооруженные силы десяти стран НАТО - Болгарии, Бельгии, Италии, Греции, Румынии, Грузии, Испании, Франции, Турции и США.
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