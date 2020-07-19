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ООН: 26 человек владеют половиной мировых богатств

Комментариев: 1
По мнению Генсека ООН, финансовое неравенство порождает "экономическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступности".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
EPA/UPG

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что около 70% людей страдают от бедности и низкого уровня жизни. При этом всего 26 человек владеют половиной мировых богатств. Об этом сообщается на сайте ООН.

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По словам генерального секретаря, уровень жизни многих людей определяется факторами, возникающими в момент рождения. Это, например, пол, происхождение, раса, инвалидность и другие факторы.

Около 17 процентов детей, родившихся двадцать лет назад в странах с низким уровнем развития человеческого потенциала, уже умерли - подчеркнул он

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Антониу Гутерриш отметил, что больше половины 20-летних, родившихся в развитых странах, получили высшее образование. При этом в бедных странах данный показатель равняется всего 3%.

“Продовольствие, здравоохранение, водоснабжение, адекватные социально-гигиенические условия, образование, достойная работа и социальное обеспечение не должны служить товарами для продажи тем, кто может себе все это позволить, – это не привилегии, а врожденное право каждого человека“ - подытожил генеральный секретарь.

Ранее Пентагон призвал укреплять НАТО для сдерживания России.

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Теги: ООН, Богатство, мир, Бедность
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Комментариев (1)
drion    19.07.2020, 14:08
Оценка:  0
drion
Пускай это расскажет нашей "слуге" Третьяковой.
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