Убийство миллионера Салеха: мужчину расчленил его ассистент

Последние минуты жизни Салеха засняли камеры наблюдения.

В убийстве известного миллионера Фахима Салеха, расчленные останки которого нашли в его квартире в Нью-Йорке, подозревают его личного ассистента Тайриза Хаспила.

Об этом пишет New York Daily News.

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Известно, что 21-летний подозреваемый уже арестован. В прошлом он занимался финансами и личными вопросами Салеха. Несколько месяцев назад миллионер узнал, что Тайриз присвоил себе 90 тысяч долларов. Салех немедленно уволил вора, но предложил ему возможность избежать криминальной ответственности и судебного разбирательства, вернув деньги. Но вор предпочел убить бывшего шефа.

Последние минуты жизни 33-летнего миллионера записала камера видеонаблюдения. Следствие выяснило, что за Салехом следовал мужчина в черной маске и перчатках. Вместе жертва и убийца зашли в лифт. Там Хаспил напал на бывшего шефа, когда двери открылись на этаже, где была его квартира Салеха. Сначала он обездвижил жертву электрошокером, затем заколол, ударив ножом в грудь, обезглавил и отрезал конечности электропилой.

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Кроме того, уже установлено, что п илу Тайриз купил, как установила полиция, расплачиваясь своей кредитной картой. Кроме того, из тела убитого был извлечен зубец электрошокера, серийный номер которого совпадал с устройством, принадлежащим Хаспилу.

Убийство Хаспил разделил на два дня. На следующий после убийства день Хаспил пришел в квартиру жертвы, чтоб избавиться от тела и зачистить следы, но его спугнула кузина убитого, которая пришла к двоюродному брату и в ужасе обнаружила его останки.

Хаспил не признает свою вину. В прошлом у него не было никаких проблем с законом.

Убитый Салех занимался разработкой веб-сайтов и был гендиректором компании по доставке в Нигерии.

Напомним, в США нашли расчлененный труп миллионера. Человеческий торс с отрезанными частями тела обнаружила сестра владельца квартиры на Манхеттене.