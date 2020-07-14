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В США нашли расчлененный труп миллионера

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Человеческий торс с отрезанными частями тела обнаружила сестра владельца квартиры на Манхеттене.
В Нью-Йорке жестоко убили миллионера
В Нью-Йорке жестоко убили миллионера
Fahim Saleh / Facebook

Полиция города Нью-Йорк в квартире на Манхеттене нашла обезглавленное тело мужчины, принадлежащее, предварительно, миллионеру Фахиму Салеху. Об этом сообщило издание NY Daily News.

Отмечается, что рядом с расчлененным телом найдена электропила. Также, по словам полиции, на месте происшествия обнаружены все отрезанные части.

"У нас есть туловище, отрезанные голова, руки и ноги. У нас нет мотива", - заявил представитель полиции Нью-Йорка Карлос Ньевес и добавил, что преступник был "очень профессиональным".
Следователи полагают, что жертвой является 33-летний миллионер-технолог Фахим Салех, который в прошлом году купил квартиру, где было совершено убийство. Тело обнаружила его сестра во вторник, 14 июля.

Как сообщили правоохранители, по камере видеонаблюдения удалось установить, что в понедельник убитый зашел в лифт, за ним последовал человек в перчатках, шляпе и маске. Выйдя из кабинки, жертва сразу упала - вероятно, его оглушили.

Отмечается, что Салех занимался разработкой веб-сайтов и был гендиректором компании по доставке в Нигерии.

Ранее в Киеве в лесу нашли человеческие кости, а также останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле.

Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом году в Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.

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Теги: США, Нью-Йорк, убийство, миллионеры, расчленение
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Источник: korrespondent.net

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