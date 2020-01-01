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Святая София официально открылась для посетителей

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В мечети сегодня находится по меньшей мере 200-300 человек, десятки из них молятся на постеленных в соборе коврах.
В соборе находятся около трехсот человек
В соборе находятся около трехсот человек
Pixabay
 
Собор Святой Софии в Стамбуле 24 июля официально открыл свои двери как для желающих совершить поклонение в мечети, так и для туристов. Об этом сообщает ТАСС.
 
Отмечается, что все внутреннее убранство, в том числе фрески и иконы, полностью сохранены. На сегодня они по-прежнему скрыты от глаз посетителей при помощи занавесок.
 
На данный момент в мечети находится по меньшей мере 200-300 человек, десятки молятся на постеленных в соборе коврах.
 
Как сообщалось, в Стамбуле 24 июля проходит церемония открытия Айя-София в статусе мечети. На мероприятии присутствует и президент страны Реджеп Эрдоган.
 
Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ, которым официально предоставил Собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

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Теги: Турция, София, Собор, Стамбул
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Источник: korrespondent.net

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