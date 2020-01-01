Святая София официально открылась для посетителей

В мечети сегодня находится по меньшей мере 200-300 человек, десятки из них молятся на постеленных в соборе коврах.

В соборе находятся около трехсот человек Pixabay

Собор Святой Софии в Стамбуле 24 июля официально открыл свои двери как для желающих совершить поклонение в мечети, так и для туристов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что все внутреннее убранство, в том числе фрески и иконы, полностью сохранены. На сегодня они по-прежнему скрыты от глаз посетителей при помощи занавесок.

На данный момент в мечети находится по меньшей мере 200-300 человек, десятки молятся на постеленных в соборе коврах.

Как сообщалось, в Стамбуле 24 июля проходит церемония открытия Айя-София в статусе мечети. На мероприятии присутствует и президент страны Реджеп Эрдоган.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган издал указ , которым официально предоставил Собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

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