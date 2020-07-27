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В Молдове фермеры вывели на трассы сельхозтехнику, требуя от власти помощи

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Аграрии, которые из-за засухи и града потеряли урожай, требуют от правительства помощи в критической ситуации.
В Молдове фермеры устроили протесты
В Молдове фермеры устроили протесты
sputnik.md

В Молдове аграрии из Каушанского и Штефан-Водского районов вывели сельхозтехнику на трассы страны и устроили манифистацию, призывая власти оказать им помощь после потери урожая из-за засухи и града. Об этом в понедельник, 27 июля, сообщает Sputnik Молдова.

"Фермеры решили выступить с протестом. Они недовольны, что молдавские власти не оказывают им помощи в критической ситуации, в которой оказались сельхозники", - пишет Sputnik.

Фермеры отмечают, что главные беды в этом году случились из-за засухи и града.

"Экономические агенты потеряли урожай, ущерб оценивается в миллионы леев, а государство, по их мнению, не оказывает содействия. В итоге аграрии вывели технику на трассы страны, надеясь, что хоть так руководство страны их услышит", - добавляет Sputnik.

По данным агентства, на утреннем брифинге премьер Ион Кику заявил, что власти намерены выделить дополнительную помощь пострадавшим аграриям.

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Ранее сообщалось, что аграрии Одесской области понесли убытков на 5,5 млрд из-за засухи.

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Теги: протесты, Молдова, фермеры, засуха, аграрии
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Источник: korrespondent.net

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