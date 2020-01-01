В Боливии объявлен режим национального бедствия из-за COVID-19

В Боливии уже заразились коронавирусом более 71 тысячи человек. Скончались свыше 2,6 тысяч.

В Боливии временное правительство объявило в стране режим национального бедствия для получения кредита на борьбу с последствиями пандемии коронавируса COVID-19. Соответствующий указ опубликован на сайте официальной газеты боливийского правительства, сообщает ТАСС во вторник, 28 июля.

"Объявляется режим национального бедствия на территории всего Многонационального Государства Боливия для решения неотложных вопросов экономического характера, вызванных негативными последствиями коронавируса", – говорится в документе.

В нем также отмечается, что министерство экономики "обратится в Центробанк Боливии для получения кредита в пользу государственной казны с целью внедрения экономических мер, направленных на борьбу с последствиями" пандемии. Размер кредита в указе не уточняется.

Ранее депутатская комиссия нижней палаты парламента Боливии, большинство в котором принадлежит сторонникам экс-президента Эво Моралеса, отклонила направленный правительством законопроект о принятии страной кредита на $327 млн, который МВФ одобрил для помощи стране в борьбе с пандемией. По мнению парламентариев, получение кредита приведет к урезанию бюджетных расходов.

В начале марта стало известно о первых двух случаях заражения коронавирусом в Боливии. К настоящему моменту инфицированы более 71 тысячи человек, умерли свыше 2,6 тысяч. В середине марта власти объявили в стране чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось, что в Боливии решили перенести выборы президента из-за пандемии коронавируса. Голосование состоится 18 октября.

Также стало известно, что исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила о положительном тесте на коронавирус.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet