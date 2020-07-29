Звезда сериала Глухарь ранил в голову актера Сергея Жигунова

Известный киноактер "применил табельное оружие" в Подмосковье на съемках сериала. Пострадавший разместил фото своего ранения в соцсети.

Жигунов сообщил, что ранение он получил в День ВМФ Instagram/zhigunov_sergey

Российский актер Максим Аверин ранил своего коллегу актера и продюсера Сергея Жигунова в голову. Жигунов сам сообщил о происшествии в своем Instagram-аккаунте.

"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал", - написал 57-летний артист.

Звезда сериала Моя прекрасная няня также опубликовал фотографию, на которой на его лбу видна ссадина.

Предположительно, инцидент произошел на съемочной площадке сериала Горюнов 2. 45-летний Аверин играет в нем одну из главных ролей.

Максим Аверин – звезда сериала Глухарь, он сыграл капитана Сергея Глухарева.

Ранее сообщалось, что актеру Тому Хэнксу и его жене подарили гражданство.

Напомним также, что голливудский актер объявил награду в $5 тысяч за плюшевого медведя.



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