Звезда сериала Глухарь ранил в голову актера Сергея Жигунова
Российский актер Максим Аверин ранил своего коллегу актера и продюсера Сергея Жигунова в голову. Жигунов сам сообщил о происшествии в своем Instagram-аккаунте.
"В День Военно-морского флота артист Аверин стрелял в меня из табельного оружия. Попал", - написал 57-летний артист.
Звезда сериала Моя прекрасная няня также опубликовал фотографию, на которой на его лбу видна ссадина.
Предположительно, инцидент произошел на съемочной площадке сериала Горюнов 2. 45-летний Аверин играет в нем одну из главных ролей.
Максим Аверин – звезда сериала Глухарь, он сыграл капитана Сергея Глухарева.
Ранее сообщалось, что актеру Тому Хэнксу и его жене подарили гражданство.
Напомним также, что голливудский актер объявил награду в $5 тысяч за плюшевого медведя.
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