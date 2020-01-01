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В мире зафиксировано более 18 млн заражения COVID-19

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Только за последние три дня коронавирусной инфекцией нового типа заразилось около миллиона жителей планеты.
Количество случаев заболевания коронавирусом достигло 18 миллионов
Количество случаев заболевания коронавирусом достигло 18 миллионов

Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло 18 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers

Среди 18 миллионов случаев, 688 тысяч – летальные. Также 11 миллионов 325 тысяч больных вылечились.

Только за последние сутки в мире зафиксировали 246,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых больных в США - 58,4 тысяч. В Индии зарегистрировали 54,8 тысяч новых случаев, в Бразилии - 42,5 тысяч, в Колумбии и Южной Африке - более 10 тысяч, в Мексике - 8,4 тысяч, в России - 5,4 тысяч.

В этот день от осложнений болезни умерли 5386 человек. Лидерами по числу смертей остаются США и Бразилия.

Ранее Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 еще на три месяца. 

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Теги: статистика, инфекция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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