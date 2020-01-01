В мире зафиксировано более 18 млн заражения COVID-19

Только за последние три дня коронавирусной инфекцией нового типа заразилось около миллиона жителей планеты.

Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло 18 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Среди 18 миллионов случаев, 688 тысяч – летальные. Также 11 миллионов 325 тысяч больных вылечились.

Только за последние сутки в мире зафиксировали 246,5 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых больных в США - 58,4 тысяч. В Индии зарегистрировали 54,8 тысяч новых случаев, в Бразилии - 42,5 тысяч, в Колумбии и Южной Африке - более 10 тысяч, в Мексике - 8,4 тысяч, в России - 5,4 тысяч.

В этот день от осложнений болезни умерли 5386 человек. Лидерами по числу смертей остаются США и Бразилия.

Ранее Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 еще на три месяца.

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