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В Греции легкомоторный самолет рухнул на жилой дом

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После инцидента пилота легкомоторного самолета госпитализировали в больницу с незначительными травмами.
Пилот получил легкие травмы
Пилот получил легкие травмы
Еkathimerini.
 
На севере Греции в поселке Проти легкомоторный самолет упал на жилой дом. Об этом сообщает Еkathimerini.
 
Катастрофа произошла в понедельник утром, 3 августа. В результате инцидента пилота госпитализировали с незначительными травмами.
 
На месте работают пожарные и полицейские.
 
Пока не известно, что именно могло стать причиной крушения.
 
Еще сообщалось, как  в Бразилии легкий самолет упал на улицу, не задев автомобили и пешеходов.
 
Еще Корреспондент писал, что  при крушении легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта погибли по меньшей мере три человека.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Греция, ЧП
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Источник: korrespondent.net

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