В Греции легкомоторный самолет рухнул на жилой дом

После инцидента пилота легкомоторного самолета госпитализировали в больницу с незначительными травмами.

На севере Греции в поселке Проти легкомоторный самолет упал на жилой дом. Об этом сообщает Еkathimerini.

Катастрофа произошла в понедельник утром, 3 августа. В результате инцидента пилота госпитализировали с незначительными травмами.

На месте работают пожарные и полицейские.

Пока не известно, что именно могло стать причиной крушения.

Еще сообщалось, как в Бразилии легкий самолет упал на улицу , не задев автомобили и пешеходов.

Еще Корреспондент писал, что при крушении легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта погибли по меньшей мере три человека.

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