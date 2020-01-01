Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал многотысячные акции протеста против него "инкубаторами коронавируса".

В Израиле продолжаются протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Несколько недель протестующие собираются каждую субботу у официальной резиденции главы правительства и требуют его отставки. Об этом сообщает DW.

В Иерусалиме в субботу, 1 августа, состоялась очередная демонстрация у резиденции Нетаньяху, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.

Протест продолжался до утра воскресенья, пока полиция не разогнала протестующих. По данным полиции, еще около тысячи человек протестовали возле частной резиденции Нетаньяху в городе Кесария на побережье Средиземного моря. Протесты также прошли в Тель-Авиве и других населенных пунктах.

Нетаньяху 2 августа назвал демонстрации против него "инкубаторами коронавируса". Премьер заверил, что власть не пытается подавить протесты.

Cмотрите фотогалерею: В Израиле продолжаются массовые протесты

Напомним, в Израиле 15 июля полиция задержала 50 человек на акции протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, дело которого по обвинению в коррупции слушается в суде.

Также сообщалось, что 24 июля в Израиле полицейские задержали 55 участников массовой акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

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