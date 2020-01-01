Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Израиле продолжаются массовые протесты

Комментариев: 0
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал многотысячные акции протеста против него "инкубаторами коронавируса".
Протесты в Израиле
Протесты в Израиле
Getty Images

В Израиле продолжаются протесты против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Несколько недель протестующие собираются каждую субботу у официальной резиденции главы правительства и требуют его отставки. Об этом сообщает DW.

В Иерусалиме в субботу, 1 августа, состоялась очередная демонстрация у резиденции Нетаньяху, в которой приняли участие около 10 тысяч человек.

Протест продолжался до утра воскресенья, пока полиция не разогнала протестующих. По данным полиции, еще около тысячи человек протестовали возле частной резиденции Нетаньяху в городе Кесария на побережье Средиземного моря. Протесты также прошли в Тель-Авиве и других населенных пунктах.

Нетаньяху 2 августа назвал демонстрации против него "инкубаторами коронавируса". Премьер заверил, что власть не пытается подавить протесты.

Напомним, в Израиле 15 июля полиция задержала 50 человек на акции протеста против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, дело которого по обвинению в коррупции слушается в суде.

Также сообщалось, что 24 июля в Израиле полицейские задержали 55 участников массовой акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Израиль, протесты, Иерусалим, Нетаньяху, фоторепортаж
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь