На юге Британии разбился легкомоторный самолет

Крушение легкомоторного самолета произошло в графстве Восточный Сассекс. Пока нет информации о погибших.

Информации о жертвах пока нет Reuters

На юге Англии в графстве Восточный Сассекс разбился небольшой самолет. Об этом сообщает Sky News

Крушения произошла в поле на севере города Хитфилд в 11:00 по местному времени.

На место уже прибыли чрезвычайные службы.

Пока нет информации о погибших и пострадавших. Полицейские обещают позже предоставить больше подробностей по поводу инцидента.

Напомним, при крушении легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта погибли по меньшей мере три человека.

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