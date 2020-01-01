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На юге Британии разбился легкомоторный самолет

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Крушение легкомоторного самолета произошло в графстве Восточный Сассекс. Пока нет информации о погибших.
Информации о жертвах пока нет
Информации о жертвах пока нет
Reuters
 
На юге Англии в графстве Восточный Сассекс разбился небольшой самолет.  Об этом сообщает Sky News.
 
Крушения произошла в поле на севере города Хитфилд в 11:00 по местному времени.
 
На место уже прибыли чрезвычайные службы.
 
Пока нет информации о погибших и пострадавших. Полицейские обещают позже предоставить больше подробностей по поводу инцидента.
 
Как сообщалось, накануне в Греции легкомоторный самолет рухнул на жилой дом. Пострадал пилот.
 
Напомним,  при крушении легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта погибли по меньшей мере три человека.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, крушение, Англия
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Источник: korrespondent.net

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