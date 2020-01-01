На юге Британии разбился легкомоторный самолет
Крушение легкомоторного самолета произошло в графстве Восточный Сассекс. Пока нет информации о погибших.
На юге Англии в графстве Восточный Сассекс разбился небольшой самолет. Об этом сообщает Sky News.
Крушения произошла в поле на севере города Хитфилд в 11:00 по местному времени.
На место уже прибыли чрезвычайные службы.
Пока нет информации о погибших и пострадавших. Полицейские обещают позже предоставить больше подробностей по поводу инцидента.
Как сообщалось, накануне в Греции легкомоторный самолет рухнул на жилой дом. Пострадал пилот.
Напомним, при крушении легкого одномоторного самолета в жилом районе города Уэст-Джордан в американском штате Юта погибли по меньшей мере три человека.
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