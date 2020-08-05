Взрыв в Бейруте. Фоторепортаж
В порту Бейрута, Ливан, произошел мощный взрыв, число погибших достигло 78, более четырех тысяч людей получили ранения.
Президент Ливана Мишель Аун призвал правительство собраться на экстренное заседание в среду, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.
Высший Совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия после взрыва в порту.
Cмотрите фотогалерею: Взрыв в Бейруте. Фоторепортаж
Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Сдетонировавшие в порту Бейрута 2750 тонн селитры равняются 1800 тонн тротила.
Также сообщалось, что причиной взрыва по предварительным данным стало короткое замыкание, вызвавшее пожар на складе с аммиачной селитрой, которая в результате сдетонировала.
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