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Взрыв в Бейруте. Фоторепортаж

Комментариев: 1
Власти Ливана объявили столицу зоной стихийного бедствия. Спасатели продолжают извлекать тела из-под завалов обрушившихся зданий.
Взрыв в Бейруте
Взрыв в Бейруте
twitter.com/CheckpointRNZ

В порту Бейрута, Ливан, произошел мощный взрыв, число погибших достигло 78, более четырех тысяч людей получили ранения.

Президент Ливана Мишель Аун призвал правительство собраться на экстренное заседание в среду, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.

 Место, где начался взрыв в Бейруте во время сварочных работ. Фото: Twitter
 

Высший Совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия после взрыва в порту.

Cмотрите фотогалерею: Взрыв в Бейруте. Фоторепортаж

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Сдетонировавшие в порту Бейрута 2750 тонн селитры равняются 1800 тонн тротила.

Также сообщалось, что причиной взрыва по предварительным данным стало короткое замыкание, вызвавшее пожар на складе с аммиачной селитрой, которая в результате сдетонировала.

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Теги: Ливан, взрыв, жертвы, разрушения, фоторепортаж, Бейрут
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
igorevich777    05.08.2020, 11:13
Оценка:  +1
igorevich777
Аху"нный фоторепортаж, спасибо!
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