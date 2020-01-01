В Китае от чумы умер человек, десятки контактных

В регионе КНР, где зафиксирована вспышка чумы, власти ввели режим повышенной эпидемиологической опасности.

В северном Китае жители иногда употребляют в пищу мясо грызунов - переносчиков чумы Euronews

В районе Дархан-Муминган округа Баотоу на севере Китая мужчина умер от кишечной формы чумы. Об этом сообщил пресс-центр комитета здравоохранения региона в четверг, 6 августа.

Китайские медики выявили 35 человек, контактировавших с зараженным, их всех изолировали, указано в сообщении.

В связи со случившимся в районе Дархан-Муминган власти региона до конца текущего года ввели режим повышенной эпидемиологической опасности с целью предотвратить возникновение локальных вспышек чумы.

Отметим, случаи заражения данным инфекционным заболеванием в северном Китае фиксируются нередко, поскольку жители региона иногда употребляют в пищу мясо грызунов - переносчиков чумы.

Как сообщалось, месяц назад в китайской Внутренней Монголии был выявлен случай бубонной чумы у скотовода. В городе Байаннур объявили третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней.

Также в ноябре прошлого года в Китае зафиксировали очередной случай чумы, в связи с чем 28 человек изолировали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet