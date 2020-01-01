Королевство Непал открывает доступ на Эверест

В стране объявлена выдача разрешений на покорение гор Гималаев к открытию осеннего сезона восхождения.

Альпинисты вновь могут отправляться на Эверест

Правительство Непала приняло решение открыть доступ экспедициям на Эверест к началу осеннего сезона. Об этом сообщило издание Travel + Leisure.

"Самая высокая вершина мира - Эверест - снова откроется для путешественников этой осенью после того, как альпинизм в Непале было приостановлено в марте из-за пандемии коронавируса", - указано в сообщении.

В королевстве объявлена выдача разрешений на покорение гор Гималаев к открытию осеннего сезона восхождения, который длится с сентября по ноябрь.

Отмечается, что большинство ежегодных туристов и альпинистов посещают Непал осенью. Таким образом, открывая доступ, страна надеется поднять экономику, которая значительно упала из-за пандемии.

За последними данными, в Непале лабораторно подтверждено 21 750 случаев COVID-19, из которых 15 389 закончились выздоровлением и 65 - смертью.

Напомним, с 14 марта власти Непала приостановили выдачу туристических виз и отменили все экспедиции альпинистов из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщалось, Минздрав страны в мае сообщил о первой жертве COVID-19 в королевстве.

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