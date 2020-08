В Индии авиалайнер разломался надвое, есть жертвы

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, десятки людей пострадали, по предварительным данным, два человека погибли.

Пассажирский авиалайнер индийской авиакомпании Air India Express в пятницу, 7 августа, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту индийского города Кожикоде (штат Керала). Об этом сообщает агентство ANI на своей странице в Twitter.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя полиции сообщило, что в результате жесткой посадки самолета в Индии двое, вероятно, погибли, 35 пострадали.

Всего на борту находилось, по разным сведениям, от 180 до 191 человека.

Телеканал NDTV сообщает, что более 30 пассажиров госпитализированы.

Также СМИ сообщают, что самолет прилетел в Кожикоде из Дубая.

Air India Express plane with 184 onboard skids on runway at Kerala's Kozhikode airport #AirIndia https://t.co/ehVgJCm5E5 — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) August 7, 2020

#AirIndia Express B737 Dubai to Calicut, with 191 people - passengers & crew - amid heavy rainfall with visibility of 2000 meter ... after landing Runway 10, continue running to end of runway and fall down in the valley and broke down in two pieces #Calicut pic.twitter.com/Exb8sa2Crm — Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) August 7, 2020

https://t.me/korrespondentnetEarly visuals from the crash site | Air India Express flight accident in Kerala's Kozhikode#AirIndia

Prayers for all passengers in the Air India Express Flight accident in Calicut pic.twitter.com/g2Uxmc3ezQ — SIDHARTH SHUKLA FC (@SidShukla_1) August 7, 2020

Ранее сообщалось, что на поле под Коломыей жестко сел самолет. На борту находился только пилот, он не пострадал.

До этого жесткую посадку в России совершил пассажирский самолет. При посадке у самолета оторвалось шасси и он приземлился на "брюхо".

