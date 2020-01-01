В Беларуси начались проблемы с интернетом
Спецтема: Выборы в Беларуси
В день выборов президента люди начали жаловаться на массовые сбои.
9 августа, в день голосования в Беларуси, стали появляться сообщения о проблемах с интернетом по стране.
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Как сообщает телеграм-канал Onliner, у некоторых пользователей не получается зайти на YouTube и Telegram, а также популярные новостные порталы.
Также не работает или плохо работает VPN-подключение, плохо грузятся медиафайлы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси задержали главу штаба соперницы Лукашенко.
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