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В Беларуси начались проблемы с интернетом

Спецтема: Выборы в Беларуси
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В день выборов президента люди начали жаловаться на массовые сбои.
В Беларуси возникают проблемы с интернетом
В Беларуси возникают проблемы с интернетом
onliner.by

9 августа, в день голосования в Беларуси, стали появляться сообщения о проблемах с интернетом по стране.

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Как сообщает телеграм-канал Onliner, у некоторых пользователей не получается зайти на YouTube и Telegram, а также популярные новостные порталы.

Также не работает или плохо работает VPN-подключение, плохо грузятся медиафайлы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси задержали главу штаба соперницы Лукашенко.

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Теги: Беларусь, выборы
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