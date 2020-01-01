Выборы в Беларуси: В Минск свозят военную технику

Пользователи в Сети делятся видео с военной техникой.

В центре Минска в ночь перед выборами президента выставили ограждения. Также местные жители сообщают, что ночью в столицу Беларуси свозили военную технику.

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Как сообщает телеканал Беларусь 1, в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы

"В эти дни работа милиции нацелена на обеспечение правопорядка на избирательных участках. Все помещения взяты под круглосуточную охрану", - заявил в эфире телеканала начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян.

"Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленным законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие", — сказал Курьян.

В то же время пользователи делятся видео с военной техникой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси задержали главу штаба соперницы Лукашенко.