В Беларуси досрочно проголосовала почти половина избирателей

На текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05 процента избирателей.

За пять дней досрочного голосования на выборах президента Беларуси на участки пришли 41,7 процента избирателей, сообщает 9 августа Центризбирком республики.

Таким образом, на текущих выборах явка на досрочном голосовании обновила рекорд выборов 2015 года - тогда досрочно проголосовали 36,05 процента избирателей.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 33,4 процента, в Брестской области - 38,4 процента, Витебской - 39,34 процента, Гомельской - 54,44 процента, Гродненской - 38,6 процента, Минской - 39,66 процента, Могилевской - 49,92 процента.

Досрочное голосование на выборах президента проходило 4-8 августа. Основной день выборов президента Белоруссии - 9 августа.

По тому, как развивались события в преддверии нынешней президентской кампании в Беларуси, казалось, что выборы предстоят скучные и предсказуемые. Но со временем выборы-2020 принесли массу сюрпризов и неожиданностей - это их главная особенность. И запомнятся они тем, что в ходе кампании многое случилось в белорусской политике впервые.

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