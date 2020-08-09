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В Нигере расстреляли группу туристов

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В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов.
Нападение произошло в популярном заповеднике Куре
Нападение произошло в популярном заповеднике Куре
Deon.pl
 
Группа вооруженных террористов напала на французских туристов на юго-западе Нигера, в результате убиты восемь человек. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщило французское издание Le Monde.
 
По его данным, нападение произошло в заповеднике Куре, который привлекает туристов со всего мира. В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов. 
 
Как сообщалось, в горах земли Штирия в Австрии произошел камнепад, в результате которого погибли два человека и еще семеро пострадали. Инцидент произошел в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм.
 
Ранее в Альпах погибли горнолыжники. Службы спасения Франции зарегистрировали два несчастных случая, которые привели к гибели людей, во французских Альпах.

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Теги: Терроризм, Африка, туристы, нападение, Нигер, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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