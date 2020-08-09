В Нигере расстреляли группу туристов

В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов.

Группа вооруженных террористов напала на французских туристов на юго-западе Нигера, в результате убиты восемь человек. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщило французское издание Le Monde.

По его данным, нападение произошло в заповеднике Куре, который привлекает туристов со всего мира. В результате нападения погибли шесть граждан Франции и двое нигерийцев, сопровождавших туристов.

Как сообщалось, в горах земли Штирия в Австрии произошел камнепад, в результате которого погибли два человека и еще семеро пострадали. Инцидент произошел в популярном у туристов ущелье Бэреншютцкламм.

Ранее в Альпах погибли горнолыжники . Службы спасения Франции зарегистрировали два несчастных случая, которые привели к гибели людей, во французских Альпах.

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