В Беларуси задержали три тысячи протестующих
В ходе протестов в Беларуси задержано порядка трех тысяч человек, треть из которых - в Минске, сообщили в МВД страны в понедельник, 10 августа, пишет ТАСС.
Также участники протеста и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.
По данным ведомства, в ходе протестов пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.
"В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Погибших нет. Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", - отметили в МВД.
По данным правозащитников, в ходе протестов погиб мужчина, десятки пострадавших госпитализированы.
Протесты в Беларуси. Фоторепортаж
Cмотрите фотогалерею: В Беларуси задержали три тысячи протестующих
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet