Около тысячи протестующих задержали в Минске. По данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

В ходе протестов в Беларуси задержано порядка трех тысяч человек, треть из которых - в Минске, сообщили в МВД страны в понедельник, 10 августа, пишет ТАСС.

"Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух в других регионах республики", - сказала она.

Также участники протеста и журналисты были задержаны в Гомеле, Барановичах, Гродно, Витебске, Могилеве, Молодечно, Щучине, Бобруйске, Мядели, Полоцке и других городах.

По данным ведомства, в ходе протестов пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.

"В ходе незаконных акций 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Погибших нет. Обращаем внимание, что распространяемая в некоторых интернет-изданиях информация является полным фейком", - отметили в МВД.

По данным правозащитников, в ходе протестов погиб мужчина, десятки пострадавших госпитализированы.

Протесты в Беларуси. Фоторепортаж

Cмотрите фотогалерею: В Беларуси задержали три тысячи протестующих

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