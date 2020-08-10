Тихановская призвала Лукашенко к переговорам

В штабе оппозиционного кандидата в президенты заявили о неприемлемости силового подавления протестов и возложили ответственность за произошедшее на действующую власть.

Представитель штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова, заявила, что они предложили действующему президенту Александру Лукашенко переговоры. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает РИА Новости.

Колесникова отметила, что действия властей во время вчерашних протестов были неприемлемы.

В штабе сообщили, что Тихановская готова начать переговоры с Лукашенко, чтобы не допустить конфликт между обществом и властью.

"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - сказала Колесникова.

При этом сама Тихановская надеется, что в случае повторения протестов, они пройдут мирно.

"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью…", - сообщила Тихановская.

Она подчеркнула, что ответственность за произошедшее накануне целиком лежит на власти, а не на оппозиции.

Напомним, накануне в Беларуси задержали три тысячи протестующих. По данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей, один человек погиб под колесами автозака.

В свою очередь Лукашенко заявил, что поддержание правопорядка в стране - его конституционная обязанность.

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