Тихановская призвала Лукашенко к переговорам
Представитель штаба оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Мария Колесникова, заявила, что они предложили действующему президенту Александру Лукашенко переговоры. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает РИА Новости.
Колесникова отметила, что действия властей во время вчерашних протестов были неприемлемы.
В штабе сообщили, что Тихановская готова начать переговоры с Лукашенко, чтобы не допустить конфликт между обществом и властью.
"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - сказала Колесникова.
При этом сама Тихановская надеется, что в случае повторения протестов, они пройдут мирно.
"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью…", - сообщила Тихановская.
Она подчеркнула, что ответственность за произошедшее накануне целиком лежит на власти, а не на оппозиции.
Напомним, накануне в Беларуси задержали три тысячи протестующих. По данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей, один человек погиб под колесами автозака.
В свою очередь Лукашенко заявил, что поддержание правопорядка в стране - его конституционная обязанность.
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