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ЦИК Беларуси уточнил результаты выборов президента

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Лидерство Лукашенко немного снизилось, но все еще выше 80%. Окончательные результаты объявят 14 августа.
Оппозиция не признает очередную победу Лукашенко
Оппозиция не признает очередную победу Лукашенко
belta.by

По итогам выборов президента в Беларуси Александ Лукашенко получает 80,08% голосов, Светлана Тихановская набирает 10,09%. Об этом свидетельствуют уточненные данные Центризбиркома страны в понедельник, 10 августа.

Другие кандидаты получили: Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%.

Окончательные результаты выборов будут объявлены 14 августа.

Ранее ЦИК сообщала, что Лукашенко предварительно набирает 80,23% голосов, Тихановская - 9,9%.

При этом в штабе последней не признают официальных результатов. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 90% голосов.

Тем временем, по всей стране сегодня вечером готовятся новые протесты несогласных с результатами выборов.

 

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Теги: Выборы, Беларусь, ЦИК, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
НочьБобра    10.08.2020, 16:53
Оценка:  -3
НочьБобра
В избирательных участках, находящихсяв Польше Тиханович лидирует с перевесом в 86% голосов.
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