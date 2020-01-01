Польский суд отказался отпустить Новака под залог

Новак на время следствия останется в тюрьме.

В Польше суд отклонил ходатайство адвоката Славомира Новака об освобождении его подзащитного под залог, сообщает польское издание onet.pl. Бывший глава "Укравтодора" останется в тюрьме как минимум до окончания следствия.

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Защитники Новака просили изменить содержание под стражей на освобождение под залог. Кроме того, его хотели на поруки взять известные в Польше представители искусства и науки.

Однако суд посчитал, что Новака подозревают в слишком серьезных преступлениях, и поэтому его пребывание на свободе во время следствия невозможно.

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Бывшего главу "Укравтодора" подозревают в хищении денег, выделенных на ремонт и строительство дорог в Украине. Часть денег выдала Польша, поэтому она проводит следствие. В Украине открыто собственное уголовное производство по данному факту.

В Польше Новака подозревают в хищении 300 тысяч евро. Вместе с ним задержано ещё несколько человек. Их тоже подозревают в коррупции и хищениях.