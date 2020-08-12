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В Южном Судане 118 человек погибли в ходе акции по сбору у граждан оружия

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Между силовиками и местными жителями произошел спор из-за задержания молодого человека, который незаконно хранил оружие.
В Южном Судане произошло столкновение с полицией
В Южном Судане произошло столкновение с полицией
АСН

На севере Южного Судана произошли столкновения между правительственной армией и вооруженными местными жителями, в результате которой погибли по меньшей мере 118 человек. Об этом в среду, 12 августа, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в местной администрации.

Трагедия произошла еще 9 августа, когда военные проводили в штате Вараб операцию по сбору у населения огнестрельного оружия. За его незаконное хранение был задержан молодой человек.

Отмечается, что при этом завязался спор, который перерос в перестрелку. В результате столкновения погибли 34 солдата и 84 местных жителя, есть раненые.

Официальный представитель армии Южного Судана заявил, что в перестрелке погибли 55 солдат. Однако он ничего не сообщил о жертвах среди гражданского населения.

В субботу стало известно, что в Судане подверглась нападению  группа переселенцев, прибывших в одно из сел провинции Южный Дарфур, которую они несколькими годами ранее покинули из-за гражданской войны. Жертвами нападения стали 60 мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Южном Судане произошли столкновения, в результате которых погибли более 300 человек.

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Теги: оружие, жертвы, столкновения, Южный Судан
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Источник: korrespondent.net

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