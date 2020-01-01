ГосСМИ Беларуси обвинили Бабарико в организации беспорядков

Штаб Бабарико, которого арестовали и не допустили к выборам, финансировал беспорядки, утверждает госканал.

Сам Бабарико и его сын арестованы

Государственный телеканал Беларусь 1 в среду, 12 августа, заявил о причастности штаба недопущенного к выборам президента, арестованного экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к финансированию массовых беспорядков, пишет Tut.by.

"Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси, а также провоцировали их участников на агрессивное противодействие органам правопорядка", - заявили в выпуске новостей телеканала.

Отмечается, что заявление сопровождалось кадрами с пересчетом денежных купюр.

Кем установлены факты, телеканал не сообщил.

Как известно, Виктор Бабарико и его сын Эдуард находятся под арестом. Экс-главе Белгазпромбанка обвинения предъявлены по трем статьям УК Беларуси: о легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов и даче взятки повторно либо в крупном размере.

Накануне госагентство БелТА сообщило, что в Минске задержали координаторов акций протеста. Один из них якобы руководил действиями соратников из гостиницы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet