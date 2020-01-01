Помпео выразил опасения США за судьбу Беларуси

США продолжат оказывать поддержку демократическим силам в Беларуси, о чем сообщил Майкл Помпео.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии после президентских выборов. Об этом он сообщил 12 августа на пресс-конференции в Праге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, пишет ТАСС

"У нас большие опасения по поводу Беларуси. Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали (от белорусских властей), чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше", - сказал госсекретарь.

По его словам, США продолжат оказывать поддержку демократическим силам в Беларуси.

Помпео также отметил, что "США будут делать все возможное, чтобы способствовать демократии в Белоруссии". Еще он добавил, что народ Беларуси имеет право на "свободы, которые он требует".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в свою очередь отметил, что он был шокирован событиями в Беларуси, где после состоявшихся 9 августа президентских выборов начались массовые протесты, переросшие в столкновения протестующих с милицией. "Шокирует то, что происходит в Белоруссии. Я не предполагал, что что-то подобное, скандальное, может произойти в Европе", - сказал политик. Бабиш ожидает, что Евросоюз примет ограничительные меры против белорусских властей. Напомним, Евросоюз не считает президентские выборы в Беларуси "ни свободными, ни справедливыми" и рассматривает возможность введения санкций в отношении ответственных за насилие. В то же время Германия поддержала идею введения санкций против Беларуси.

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