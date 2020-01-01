Жители Минска массово обжалуют результаты выборов

Минчане возмущены, что в итоговых протоколах значится явка гораздо меньшего количества людей, чем видели наблюдатели. Они требуют пересчета голосов.

В Минске более двух тысяч избирателей не согласны с результатами выборов на своих участках и требуют пересчета голосов. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает Тut.by.

Отмечается, что люди подписывают коллективные заявления с требованиями пересчитать голоса и подают заявления в милицию.

На большинстве участков наблюдается одинаковая картина – в официальных протоколах значится, что проголосовало значительно меньше людей, чем наблюдатели видели своими глазами.

"Если по официальному протоколу на каждом из участков проголосовало в сумме 1900 человек, то мы (наблюдатели – ред.) насчитали почти 6500 человек", - рассказала журналистам наблюдатель Ирина.

По ее словам, наблюдатели готовы подписаться под тем, что проголосовавших здесь людей было больше, чем указано в итоговом протоколе.

Местные жители решили подготовить почву для инициирования проверки по итогам голосования на их участке - заполняли специальные списки, где указывали свои данные и кандидата, за которого 9 августа отдали голос.

В инициативе Честные люди, куда избиратели также передают копии подписей, говорят, что таких списков к ним принесли с 15 участков. Представители инициативы намерены подавать в ЦИК обращение от имени всех избирателей, которые выразят такое желание. Некоторые избиратели при этом параллельно подают заявление в районную комиссию по выборам, администрацию района или в РУВД.

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Напомним, по уточненным данным ЦИК, Тихановская набирает 10,09%, а Александр Лукашенко получает 80,08% голосов.

Ранее в штабе Тихановской заявили, что не признают официальных результатов. По их данным, во всех регионах страны избиратели отдали за Тихановскую от 70% до 90% голосов.

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