Опубликовано аудио фальсификации выборов в Беларуси

Опубликовано аудио, на котором голосом, похожим на голос главы района Витебска, на встрече с членами избирательной комиссии после подсчета голосов заставляют изменить протокол.

Опубликована аудиозапись разговора с голосом, похожим на голос главы Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского с членами комиссии участка № 25. Запись опубликовало издание TUT.BY.

По информации издания, Сергей Сташевский встречался с членами избирательной комиссии участка № 25 после подсчета голосов и пытался заставить их переписать протокол, чтобы у кандидата Тихановской осталось 20%, хотя на этом участке победила именно она.

Сообщается, что действие происходило в школе №44 на улице Фрунзе в Витебске. Изданию подтвердили в школе, что указание дает глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский. После подсчета бюллетеней он встретился с членами участковой комиссии.

"Но неправильно поменяли. Нужно у кого-то добавить, у кого-то убрать. Значит, убираете у первого минимум десять и у пятого (фамилии в бюллетене располагались так: Дмитриев, Канопацкая, Лукашенко, Тихановская, Черечень. - Прим. ред.) … У той, кто у вас лучше всех, оставьте максимально 20%, это будет где-то 240, остальное все пишите…", - в частности сказал глава района.

"Почему это надо делать нашими руками? Как нам смотреть в глаза людям?" - отвечали члены комиссии.

Одна из учительниц на акции солидарности сказала, что учителя являются заложниками системы.

Напомним, в Минске сегодня, 13 августа, с самого утра люди начали выстраиваться в цепочки солидарности. За минувшие сутки в Беларуси задержали 700 протестующих.

также сообщалось, что в ночь на четверг, 13 августа акции протеста в Минске завершились без экстремального противостояния, которое наблюдалось перед этим.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet