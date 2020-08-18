Российский генерал убит в Сирии

Взрыв произошел во время возвращения автоколонны с российскими военными, на обочине дороги сработало самодельное взрывное устройство.

Инцидент произошел в провинции Идлиб, где продолжаются боевые действия Nuz.uz

Российский военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии в 15 км от города Дейр-эз-Зора в результате подрыва автоколонны. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило радио DW со ссылкой на Минобороны РФ.

Взрыв произошел во время возвращения автоколонны с российскими военными, на обочине дороги сработало самодельное взрывное устройство.

Помимо убитого генерала, ранения получили еще двое российских военных. По данным российского РБК, погибшим оказался генерал-майор Вячеслав Гладких, занимавший должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае.

Как сообщалось, в Сирии погибли 15 правительственных военных в результате авиаударов, которые накануне нанес Израиль по восточной части страны.

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