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Российский генерал убит в Сирии

Комментариев: 2
Взрыв произошел во время возвращения автоколонны с российскими военными, на обочине дороги сработало самодельное взрывное устройство.
Инцидент произошел в провинции Идлиб, где продолжаются боевые действия
Инцидент произошел в провинции Идлиб, где продолжаются боевые действия
Nuz.uz
 
Российский военный советник в звании генерал-майора погиб в Сирии в 15 км от города Дейр-эз-Зора в результате подрыва автоколонны. Об этом во вторник, 18 августа, сообщило радио DW со ссылкой на Минобороны РФ.
 
 
Взрыв произошел во время возвращения автоколонны с российскими военными, на обочине дороги сработало самодельное взрывное устройство. 
 
Помимо убитого генерала, ранения получили еще двое российских военных. По данным российского РБК, погибшим оказался генерал-майор Вячеслав Гладких, занимавший должность заместителя командующего 36 общевойсковой армией, служил в Забайкальском крае.
 
Как сообщалось, в Сирии погибли 15 правительственных военных в результате авиаударов, которые накануне нанес Израиль по восточной части страны.

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Теги: война, Сирия, генерал, убит
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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serg    18.08.2020, 23:50
Оценка:  +2
serg
Собаці- собача смерть....
Graddfeydd    18.08.2020, 23:32
Оценка:  +3
Graddfeydd
Типичная судьба ихтамнета - бухал бы в своем Забайкальском крае, был бы жив.
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