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Чубаров обратился к Зеленскому из-за беженцев в Сирии

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Глава крымскотатарского меджлиса просит президента Украины содействовать неотложной эвакуации украинских гражданок из Сирии, из лагеря беженцев Аль-Холл.
Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл как гуманитарный кризис
Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл как гуманитарный кризис
dailymail.co.uk
 
Около 100 граждан Украины, в основном женщины и их малолетние дети, уже полтора года находятся в лагере для беженцев Аль-Холл в Сирии. Об этом сообщил глава меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров в соцсети.
 
 
По его словам, все это время украинские граждане ожидают эвакуации в Украину. "Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней. Ежедневно умирают 10-20 человек", - подчеркнул Чубаров.
 
Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать неотложной эвакуации украинских граждан из Сирии, из лагеря беженцев Аль-Холл.
 
Как сообщалось ранее, в Греции в лагерях для сирийских беженцев находятся 5,5 тыс. детей без сопровождения взрослых. При этом власти Греции остановила прием заявок на получение убежища и собирается депортировать нелегальных мигрантов. 

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Теги: Сирия, беженцы, Конфликт в Сирии, Рефат Чубаров, беженцы из Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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