Больные коронавирусом становятся заразными раньше, чем считалось

Инфицированные могут передавать вирус за пять-шесть дней до начала болезни, считают исследователи.

Швейцарские ученые пришли к выводу, что инфицированные коронавирусом люди, которые еще не имеют никаких симптомов COVID-19, могут быть заразными гораздо раньше, чем предполагалось. Об этом пишет ТСН.

До сих пор считалось, что инфицированные коронавирусом люди становятся заразными за один-два дня до того, как у них начнут проявляться первые симптомы заболевания. Такая же оценка, в частности, содержится и в информации о COVID-19 на сайте немецкого Института Роберта Коха (RKI). Вполне вероятно, что эти сроки теперь придется пересмотреть.

Ученые Федеральной высшей технической школы Цюриха (ETH) в Швейцарии еще в начале августа обнародовали в медицинском журнале Swiss Medical Weekly собственное исследование, заключением которого является то, что инфицированные коронавирусом люди начинают представлять опасность для людей вокруг гораздо раньше.

Ранее единственное такого рода исследование было проведено учеными Университета Гонконга в апреле этого года. Тогда ученые установили, что заразными больные COVID-19 начинали становиться за один-два дня до появления первых симптомов, и наибольший риск заразить других был незадолго до начала болезни.

Однако, согласно выводам исследования швейцарских ученых, передача вируса в этот период произошла только в 61 проценте случаев. Это означает, что человек начинает передавать вирус другим гораздо раньше, чем за два дня до появления симптомов.

"Если нужно установить 90 процентов заражений, которые произошли до появления симптомов, тогда необходимо отследить контакты, которые были у человека за четыре дня до этого", - объясняет один из авторов исследования Петер Ашкрофт в комментарии изданию Neue Z"urcher Zeitung.

"Проведенный нами анализ показал, что инфицированные могут передавать вирус за пять-шесть дней до начала болезни", - продолжает ученый.

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