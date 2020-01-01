Назарбаев впервые прокомментировал смерть своего внука

Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе 2020 года. Ему было 29 лет.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал смерть внука Айсултана Назарбаева в документальном фильме "Штрихи к портрету. Личное". Об этом в пятницу, 8 января, сообщает Tengrinews.kz.

"К сожалению, в этом году мы потеряли одного внука, который был очень похож на меня. Очень сожалею об этом внуке, который так рано ушел", - рассказал Назарбаев.

По его словам, внука лечили в Москве и Лондоне.

"Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться", - поделился он.

Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте (2009-2010) и магистратуру университета КИМЭП по специальности "бизнес-администрирование".

Служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Занимался футболом, выступал за несколько казахстанских и зарубежных клубов, в том числе за юношескую команду "Портсмута".

Был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе 2020 года. Ему было 29 лет. Айсултан был сыном старшей дочери бывшего лидера Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева.

В июле 2019 года сообщалось, что Айсултан в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. Внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости - посетить как минимум 20 сессий у нарколога.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet