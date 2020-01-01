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В Индонезии подняли со дна моря черный ящик упавшего Boeing

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Черный ящик передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиакатастрофы.
Бортовой самописец поместили в заполненный водой прозрачный контейнер
Бортовой самописец поместили в заполненный водой прозрачный контейнер
ЕРА

В Индонезии водолазы извлекли со дна Яванского моря первый черный ящик самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося 9 января. Об этом сообщает местное издание Detik во вторник, 12 января.

Бортовой самописец доставили в порт Северной Джакарты, где показали журналистам. На кадрах виден заполненный водой прозрачный контейнер, внутри которого находится оранжевый корпус черного ящика.

Черный ящик передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте, который занимается расследованием авиакатастрофы.

Ранее поисковые группы на месте крушения самолета, поймали сигнал радиомаячка самописца. Потом на дне был найден сам самописец.

Напомним, Boeing 737-524 направлялся из Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Он пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета. Спустя некоторое время власти Индонезии сообщили, что лайнер упал в Яванское море.

На борту находились 62 человека, в том числе десять членов экипажа. Все они погибли. Спасатели обнаружили обломки лайнера, части тел и личные вещи погибших.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Индонезия, крушение, черный ящик, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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