Лидер по вакцинации. Как Израиль борется с Covid

Первую дозу вакцины от коронавируса в Израиле получили уже более 20% населения страны, в планах привить все взрослое население страны к концу марта.

Израиль лидирует в мире по темпам вакцинации от коронавируса на душу населения. При этом страна самостоятельно не производит вакцину.

Так благодаря чему же тогда удается достичь такого результата?

Мало населения

Основная причина, почему Израиль достиг таких успехов в вакцинации — это небольшие размеры (общее население — 9 миллионов человек) и особенности системы здравоохранения. Каждый гражданин страны обязан прикрепиться к одной из «больничных касс», которые, в свою очередь, централизованно распространяют поступившие вакцины и обладают всей необходимой информацией о собственных клиентах.

Кроме того, в Израиле ведется систематический учет сделанных прививок, благодаря чему властям легче контролировать и управлять ситуацией.

Политический вопрос

Для действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу, который показательно привился первым в стране, успех вакцинации — это еще и политический вопрос. В марте 2021 года в стране должны состояться четвертые за два года парламентские выборы, и борьба с пандемией, очевидно, станет одной из главных тем избирательной кампании.

EPA Нетаньяху лично встречает вакцины

Нетаньяху утверждает, что лично договорился о поставках необходимого количества доз с компанией Pfizer. По словам премьера, Израиль выступит модельным государством, которое будет делиться данными о вакцинации с разработчиками и производителями вакцин, а также с другими государствами. Поступили в Израиль уже и вакцины от компании Moderna.

Правительство Израиля сообщило, что планирует привить от коронавируса практически все свое население старше 16 лет до конца марта.

Не все идет гладко

При этом в Израиле продолжается вторая волна COVID-19. В стране введены ограничения – это уже третий локдаун по счету. С начала пандемии выявлено почти 475 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более трех с половиной тысяч пациентов.

Уже сейчас больницы вынуждены откладывать от 10% до 40% несрочных операций. Власти отмечают, что очередная волна коронавируса серьезнее предыдущих, число тяжелых течений выше, перепрофилировать под борьбу с ковидом приходится больше помещений.

Сам процесс вакцинации тоже идет не совсем гладко. Согласно израильским правилам, приоритетное право на прививку есть у людей старше 60 лет, а также у представителей групп риска. Не все они являются на вакцинацию, при этом, если флакон с пятью дозами в одной уже извлечен из холодильной камеры, то в короткий срок они приходят в негодность.

EPA Не все израильтяне охотно вакцинируются

Отчасти чтобы избежать этого, вакцинируют людей, не относящихся ни к одной из групп риска — в общей сложности около 100 тысяч израильтян в возрасте от 20 до 40 лет уже получили вакцину. В то же время, среди привитых оказались и некоторые чиновники, которые также не попадают ни в одну из групп риска.

Особенно высок процент отказа (до 40%) в местах проживания арабского населения. При этом Израиль отказывается поставлять вакцины на палестинские территории — в Сектор Газа и на Западный берег реки Иордан, утверждая, что вакцинация населения, согласно международным соглашениям, входит в сферу компетенции местной администрации. При этом власти страны признают, что отчасти и сами заинтересованы в вакцинации палестинцев, поскольку тысячи из них постоянно работают в Израиле.