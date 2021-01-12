В Moderna заявили, что их COVID-вакцина обеспечивает иммунитет на год

Компания планирует исследовать возможность продления этого срока через введение третьей дозы.

Moderna рассказала о своей вакцине от COVID

Moderna заявила, что COVID-вакцина компании обеспечивает иммунитет минимум на год. Об этом заявил главврач Moderna Тал Закс, сообщает CNN во вторник, 12 января.

"Мы ожидаем, что вакцинация продлится не менее года", - сказал Закс.

Сейчас вакцина вводится двумя дозами с интервалом в месяц, но поскольку вакцина было изобретена только в 2020 году, пока неизвестно, как долго она может обеспечивать защиту от коронавируса.

"Нам придется подтолкнуть людей, чтобы увидеть, насколько хорошо работает усиление. Мы думаем, что есть возможность для усиления, особенно тех, кто подвержен высокому риску", - отметил Закс.

Теперь в компании планируют изучить, способно ли введение третьей дозы усилить защиту.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире не сформируется коллективный COVID-иммунитет в 2021 году. Меры по предотвращению распространения коронавируса придется соблюдать как минимум до конца года, считают в организации.

Также в МОЗ назвали сроки начала платной вакцинации от коронавируса. Со временем будет возможным вакцинироваться вне очереди на платной основе, отметил Виктор Ляшко.

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