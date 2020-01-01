Ворвавшийся в кабинет Пелоси участник штурма Капитолия найден мертвым

Тело мужчины обнаружила его жена. По предварительным данным, он совершил самоубийство, выстрелив себе в грудь.

В США найден мертвым один из участников штурма Капитолия, Кристофер Стэнтон Джорджия, который рылся в ноутбуке Нэнси Пелоси. Об этом в среду, 13 января, сообщает The Sun.

По данным СМИ, именно этот человек ворвался в кабинет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, опубликовал фотографию ее рабочего стола и украл ноутбук.

Отмечается, что тело 53-летнего Кристофера Стэнтона Джорджии нашла его жена в подвале их дома в городе Альфарета. Она тут же позвонила в полицию и рассказала, что видит "очень много крови".

Медэксперты определили причину смерти как самоубийство. На теле выявили огнестрельное ранение грудной клетки. В доме Джорджии нашли две полуавтоматические винтовки.

К слову, соседи описали умершего как доброго и вежливого человека. Известно, что Джорджия работал в банке в штате Северная Каролина.

Издание сообщает, что участнику штурма Капитолия было предъявлено обвинение. Ему грозило максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 180 дней и/или штраф в размере тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что офицер полиции Капитолия совершил самоубийство после штурма. Он был сторонником Трампа.

Напомним, что штурмовавших Капитолий увольняют с работы. Их опознали на фото и видео с места событий. Также среди задержанных есть русскоязычные.

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