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В Турции одобрили экстренное применение вакцины Sinovac

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Вакцинация медработников в стране начнется уже 14 января. При этом глава Минздрава уже вакцинировался от коронавируса.

В Турции Агентство по фармацевтике и медоборудованию разрешило экстренное применение COVID-вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщает Anadolu в среду, 13 января.

При этом глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа привился вакциной от коронавируса CoronaVac, это транслировал NTV.

"С завтрашнего дня по всей стране начинается вакцинация медработников. Наши граждане смогут наблюдать за программой вакцинации в интернете", - сказал Коджа.

Ранее СМИ сообщали, что эффективность вакцины Sinovac менее 60%. Прежде в Украине заявляли, что деньги за вакцину Sinovac вернут, если она не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

Главные вакцины от COVID: эффективность и отличия

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Теги: Турция, вакцина, эпидемия, пандемия, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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