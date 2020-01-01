Ученые назвали два эффективных препарата от COVID-19

Если применить эти лекарства в случае тяжелого течения болезни, они могут спасти каждого 12-го пациента в интенсивной терапии.

Ученые назвали два лекарства, которые можно использовать при Covid-19 bug.org.ua

Препараты тоцилизумаб и сарилумаб могут помочь спасти жизнь каждому 12-му пациенту, лечащемуся в отделениях интенсивной терапии с тяжелой формой COVID-19. К такому выводу пришли ученые в международном клиническом исследовании Remap-Cap, сообщает The Guardian в четверг, 14 января.

В исследовании приняли участие более 3,9 тысяч пациентов с коронавирусом в 15 странах по всему миру. Результаты исследования 792 пациентов из шести стран показывают, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти при коронавирусе.

Во время исследования ученые наблюдали за взрослыми пациентами с Covid в отделениях интенсивной терапии. В течение суток с этого момента им вводили тоцилизумаб и сарилумаб. Затем наблюдение за прогрессом пациентов велось как минимум 21 день.

Как показали результаты исследования 792 пациентов из шести стран, тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти. В то время как госпитальная летальность составила 35,8% (142/397) для пациентов, получавших стандартную помощь, для тоцилизумаба она составила 28,0% (98/350) и 22,2% (10/45) для сарилумаба.

При этом объединение результатов для двух препаратов дало больничную летальность 27,3% (108/395) - снижение абсолютного риска смерти на 8,5% или относительное снижение на 24% - по сравнению с группой, которая получала стандартную помощь. Кроме того, те, кто получал тоцилизумаб или сарилумаб, выздоравливали быстрее, покидая интенсивную терапию примерно на семь-десять дней раньше, чем те, кто получал стандартную помощь.

Отметим, что результаты исследования еще не прошли экспертную проверку, Национальная служба здравоохранения США уже объявила о старте использования тоцилизумаба для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, что ранее ученые выявили фермент, помогающий размножаться коронавирусу. При попадании вируса в клетку он заставляет ее вырабатывать некоторые вещества, которые способствуют распространению инфекции, и фермент GK1 – самый важный из них.

Также ученые спрогнозировали развитие COVID-19 на десятилетие. Люди будут переносить SARS-CoV-2 в легкой форме в детстве. Пожилые люди, если и будут болеть, то в легкой форме благодаря сформировавшемуся в детстве иммунитету.

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