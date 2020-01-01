Эрдоган вакцинировался от коронавируса

Турция 14 января начала массовую вакцинацию от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac.

В Турции вакцинировали уже 100 тысяч медиков Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 14 января, сделал прививку первой дозой вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в телеграм.

"Я тоже сделал прививку", - написал он.

Как сообщает Anadolu, вакцинировали президента в городской больнице Анкары. Ему ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac, которой накануне привился министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Как сообщил министр, первую дозу вакцины получили более 100 тысяч медиков.

"Турция имеет мощную инфраструктуру для внедрения программы вакцинации. Я хотел бы поблагодарить всех, кто верит и поддерживает ее", - добавил Коджа.

Как известно, вакцину Sinovac закупила Украина, но окончательных результатов ее эффективности пока нет. Так, после испытаний (приняли участие 1620 человек) в Индонезии заявили о 65% эффективности. В Турции - 91,2%, а в Бразилии - всего 50,4%.

Препаратом Sinovac накануне вакцинировался президент Индонезии.

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