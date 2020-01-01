В Дании нашли штамм коронавируса из ЮАР

Мутация коронавируса из ЮАР, как и "братанский" вариант COVID-19, более заразна, подтвердили специалисты Дании.

В Дании зафиксировали первый случай заражения вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в ЮАР. Об этом в субботу, 16 января, сообщает издание Berlingske со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Более заразный вариант вируса выявили на острове Зеландия (самый густонаселенный остров архипелага). Им оказался заражен мужчина, недавно прилетевший из Дубая.



По словам профессора экспериментальной вирусологии Копенгагенского университета Алана Рандрупа Томсена, новая мутация COVID-19 появилась в Дании очень не вовремя.

"С эпидемической точки зрения сейчас очень плохое время для появления у нас этого типа вируса, потому что он имеет некоторые характеристики "британского штамма". А мы не хотим усугублять ситуацию, в которой уже находимся", - заявил Томсен.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Дании возросло до 188 199, число умерших составляет 1 747. Правительство на фоне роста новых случаев заражения объявило о запрете собираться группами численностью более 5 человек, а также о необходимости ношения масок во всех общественных местах и запрете на продажу алкоголя после 22:00. Все датские муниципалитеты закрыли свои рестораны, бары, кинотеатры, театры, тренажерные залы, торговые центры и парикмахерские. Власти продлили ограничительные меры до начала февраля.

Напомним, в Великобритании выявили первый случай "бразильского" варианта коронавирусной инфекции.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet