COVID-19: в мире уже свыше 95 млн зараженных
В мире число случаев заражения коронавирусом COVID-19 превысило 95 млн. Об этом свидетельствуют данные Worldometer в воскресенье, 17 января.
Так, по состоянию на сегодняшнее утро в мире насчитывалось 95 046 522 инфицированных. При этом выздоровели 67 874 019 человек, а скончались – 2 032 806.
США уверенно занимают первое место по числу случаев заражения и смертей, связанных с COVID-19. В стране диагностировали свыше 24,3 млн инфицированных. Скончались более 405 тысяч человек. Выздоровели 14,3 млн американцев.
На втором месте по заражениям идет Индия – там выявлено свыше 10,5 млн заражений. Более 152 тысячи инфицированных скончались. При этом в Индии отмечается высокий показатель выздоровления – почти 10,2 млн заболевших вылечились.
Третье место по случаям заражения занимает Бразилия – в стране зафиксировали более 8,4 млн случаев инфицирования COVID-19. Количество летальных исходов превышает 209 тысяч. В Бразилии, как и в Индии, наблюдается высокий уровень выздоровления от коронавирусной инфекции – переболели около 7,4 млн жителей страны.
Коэффициент смертности от коронавируса на один миллион населения уже достиг 260,8.
Украина находится на 17 месте мирового рейтинга и на восьмом в Европе.
Ранее в ВОЗ заявили, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться еще тяжелее первого. Заболеваемость коронавирусом в мире "вновь достигла пика", говорят в организации и делают неутешительные прогнозы.
Также сообщалось, что на прошлой неделе зафиксировали рекордный рост числа заражений COVID-19. Количество новых случаев коронавируса и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущей неделей.
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