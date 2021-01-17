Алексей Навальный прилетел в Москву
Самолет с Алексеем Навальным и его женой Юлией приземлился в аэропорту Шереметьево. Аэропорт Внуково закрыли для посадки.
Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву, самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают Телеграм-каналы Avtozak LIVE и BAZA.
Сообщается, что якобы из-за поломки снегоуборочный техники аэропорт Внуково закрыли для посадки. Самолет с Навальным перенаправили в Шереметьево.
До посадки самолета произошло несколько задержаний людей, которые пришли встречать оппозиционера.
Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.
Ранее сообщалось, что в Москве в аэропорту Внуково, куда должен прибыть Навальный, находится несколько автозаков.
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