Самолет с Алексеем Навальным и его женой Юлией приземлился в аэропорту Шереметьево. Аэропорт Внуково закрыли для посадки.

Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву, самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают Телеграм-каналы Avtozak LIVE и BAZA.

Сообщается, что якобы из-за поломки снегоуборочный техники аэропорт Внуково закрыли для посадки. Самолет с Навальным перенаправили в Шереметьево.

До посадки самолета произошло несколько задержаний людей, которые пришли встречать оппозиционера.

Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.

Ранее сообщалось, что в Москве в аэропорту Внуково, куда должен прибыть Навальный, находится несколько автозаков.

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