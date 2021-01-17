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Алексей Навальный прилетел в Москву

Комментариев: 7
Самолет с Алексеем Навальным и его женой Юлией приземлился в аэропорту Шереметьево. Аэропорт Внуково закрыли для посадки.

Российский оппозиционер Алексей Навальный прилетел в Москву, самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают Телеграм-каналы Avtozak LIVE и BAZA.

Сообщается, что якобы из-за поломки снегоуборочный техники аэропорт Внуково закрыли для посадки. Самолет с Навальным перенаправили в Шереметьево.

До посадки самолета произошло несколько задержаний людей, которые пришли встречать оппозиционера.

Напомним, Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России.

Ранее сообщалось, что в Москве в аэропорту Внуково, куда должен прибыть Навальный, находится несколько автозаков.

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Теги: Москва, видео, возвращение, Навальный, Шереметьево
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Пyтин-Xуйлo    17.01.2021, 20:53
Оценка:  0
Пyтин-Xуйлo
Знамя у нихней оппозиции теперь такое - трусы в руку.
Колишній-східняк    17.01.2021, 20:37
Оценка:  +2
Колишній-східняк
И оппозиция из них херовая, и народ бздливый - разбегается как зайцы за час до появления ОМОНа, и вообще них у них не выйдет. При Горбачеве и Ельцине побузили слегка и снова впали в свое вековое раболепие. В Белоруссии - то же самое.
Blackdzhack    17.01.2021, 20:10
Оценка:  +7
Blackdzhack
Уже задержали
Брюква_и_Клюква    17.01.2021, 20:14
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Скоро отпустят этого потешного "оппозиционера"
Брюква_и_Клюква    17.01.2021, 20:17
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Кстати, неграмотный мокша, ты опозорился со своим ником. Правильно Blackjack
Колишній-східняк    17.01.2021, 20:47
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Прости ему. Он же первую половину написал без ошибок.
Путин-Xyйло    17.01.2021, 19:56
Оценка:  +9
Путин-Xyйло
Как будто всех перехитрили Закрыли аэропорт для одного рейса - ничуть не паливно!
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