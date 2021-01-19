Трамп покинет Вашингтон с "ядерным чемоданом"

Американский лидер улетит из столицы США в статусе президента, воспользовавшись "бортом номер один", что предполагает наличие там "ядерного чемодана".

Действующий президент США Дональд Трамп собирается покинуть Вашингтон в статусе президента за несколько часов до инаугурации Джо Байдена и взять с собой "ядерный чемодан". Об этом во вторник, 19 января, сообщает CNN.

Отмечается, что 20 января Трамп намерен воспользоваться "бортом номер один" для перелета во Флориду, что предусматривает также сопровождение его офицером с "ядерным чемоданом".

"Обычно, "ядерный чемодан" передается другому военному помощнику (нового президента США - ред.), который стоит на трибуне или возле нее во время инаугурации, когда Байден будет приносить присягу. Но в эту среду передача будет происходить несколько иначе, поскольку сейчас Трамп уезжает из Вашингтона во Флориду до церемонии инаугурации Байдена", - отмечает телеканал.

По словам экспертов, "ядерный чемодан" будет путешествовать с Трампом во Флориду.

"То есть в разных местах будет по меньшей мере два портфеля, что станет уникальной проблемой для обеспечения плавной передачи власти", - замечается в сообщении.

Как объяснил ситуацию американский исследователь в вопросах ядерного оружия и энергетики Стивен Шварц, вопреки распространенному мнению, в этом чемодане нет ни кнопки, ни кодов, которые могут автоматически запускать ядерное оружие. Зато там содержится оборудование, а также определены полномочия, которые президент США использует для распоряжения о нанесении удара. Кроме того, президент должен иметь при себе пластиковую карточку, известную как "бисквит", которая содержит буквенно-цифровые коды, используемые для его идентификации.

Как только Байден примет присягу в качестве нового президента Соединенных Штатов, Трамп утратит все полномочия по причинению ядерного удара, и все коды, содержащиеся в его портфеле, будут мгновенно деактивированы. Военный помощник, который будет сопровождать Трампа с "ядерным чемоданом" на "борту номер один", сразу покинет его и вернется в Вашингтон вместе с портфелем.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп отказалась приглашать женеу Байдена в Белый дом, нарушив тем самым многолетнюю традицию.

Напомним, сегодня в СМИ назвали три причины, почему инаугурация Байдена будет уникальной, а историки называют ее самой необычной.

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