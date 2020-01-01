Израиль открыл посольство в Абу-Даби

До этого у Израиля не было официальных дипломатических отношений ни с одним арабским государством в Персидском заливе.

В Объединенных Арабских Эмиратах открылось посольство Израиля. В Абу-Даби уже прибыл посол Эйтан Ноэ. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на МИД Израиля.

"Посольство Израиля в ОАЭ будет способствовать развитию отношений между странами на всех уровнях", - заявили в Министерстве иностранных дел Израиля.

Известно, что израильское посольство открылось в ОАЭ через полгода после того, как правительства двух государств объявили о нормализации отношений.

Дипломатическая миссия пока что будет располагаться во временных помещениях, но уже ведутся работы по обеспечению посольства собственным зданием.

Напомним, в середине сентября Израиль, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о нормализации отношений. Израиль пообещал прекратить распространение своего суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан.

Также, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в ряд законодательных актов, которые затронули такие важные общественные вопросы, как употребление алкоголя, гражданский брак, попытка самоубийства и другие.

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